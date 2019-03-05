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Manisa’da hedef 57 bin istihdam

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı sonrası başlatılan ’İstihdam Seferberliği 2019’a destek verdi.

05 Mart 2019 Salı 11:37
Manisa’da hedef 57 bin istihdam

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı sonrası başlatılan ’İstihdam Seferberliği 2019’a destek verdi. İşverenlere çağrıda bulunan Özkasap, hedeflerinin Manisa’da, 2017 yılında istihdam ettikleri 57 bin sayısını tutturmak için çalışacaklarını söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bir istihdam seferberliği başlatılması çağrısı sonrası ‘Burası Türkiye, burada iş var’ sloganıyla hayata geçirilen ‘İstihdam Seferberliği 2019’a bir destek de Manisa Ticaret Borsasından geldi. Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, kurum binasında basın toplantısı düzenledi. Açıklamasında işverenlere seslenen Özkasap, işverenlerin tarihi istihdam teşviklerinden faydalanması gerektiğine dikkat çekti.


Özkasap, şöyle devam etti:


"Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz. Ülke çapında her işverene sesleniyoruz. Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. 2017 yılında istihdam seferberliği kapsamında Manisa’da 57 bin işçi aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da beklentileri 2017’deki gibi istihdam seferberliğindeki rakamları Manisa’da tekrar yakalamamızı arzu ediyoruz. Hükümetimiz vermiş olduğu bu desteklerle beraber piyasanın açılması, işlerin artması, istihdam sağlanması, ihracatımız artması ve Türkiye’nin büyümesini istiyoruz. Birlik ve beraberlikle yapacağımız çalışmalarla bunu başaracağımızı düşünüyoruz.”

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:37
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