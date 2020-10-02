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Aktüel Manisa'da hakkında 12 yakalama kararı bulunan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
Aktüel

Manisa'da hakkında 12 yakalama kararı bulunan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:42:12 -
Manisa'da hakkında 12 yakalama kararı bulunan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'da hakkında çeşitli suçlardan 12 yakalama kararı bulunan ve "Güllü" lakabıyla tanınan zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi'nde yaşayan K.N'nin, büyükbaş hayvan alışverişi için sosyal medya üzerinden tanıştığı kişi tarafından dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Olayı araştıran Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlının çevresine kendisini Kurtlar Vadisi dizisi karakterinden esinlenerek "Güllü" olarak tanıtan M.A.A. olduğunu tespit etti.

M.A.A'nın kendisine ait olmayan hayvanların satışı için K.N. ile Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde bir hayvan ağılında buluştuğu, pazarlık aşamasındayken K.N'nin yanında getirdiği, içinde 75 bin lira bulunan çantayı alıp kaçtığını belirleyen ekipler, zanlıyı Turgutlu ilçesinde yakaladı ancak çantadaki 75 bin liraya ulaşılamadı.

Hakkında 12 suçtan yakalama kararı bulunduğu belirlenen M.A.A, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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