Manisa'da feci olay! Yaşlı adam 3 metre derinliğindeki sıcak kireç kuyusuna düştü

Manisa'da kireç satışı yapan bir iş yerine arkadaşları ile gelen 72 yaşındaki bir vatandaş, 3 metre derinliğindeki sıcak kireç kuyusunun içine düşerek ağır yaralandı.

3 metre derinliğindeki sıcak kireç kuyusunun içine düştü

Edinilen bilgiye göre, İsmail Özdağlar Sanayi Sitesinde meydana gelen olayda kireç satışı yapan bir iş yerine arkadaşları ile gelen 72 yaşındaki İbrahim Apaydın, 3 metre derinliğindeki sıcak kireç kuyusunun içine düştü.

Düşme nedeni henüz belirlenemeyen yaşlı adam, çalışanlar ve arkadaşları tarafından kuyudan çıkarıldıktan sonra, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştu

Sıcak kireç kuyusuna düşen İbrahim Apaydın'ın vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu öğrenilirken, 72 yaşındaki adamın daha sonra SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.