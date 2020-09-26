  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Manisa'da feci olay! Yaşlı adam 3 metre derinliğindeki sıcak kireç kuyusuna düştü
Yerel

Manisa'da feci olay! Yaşlı adam 3 metre derinliğindeki sıcak kireç kuyusuna düştü

Manisa'da 72 yaşındaki bir şahıs, 3 metre derinliğindeki sıcak kireç kuyusunun içine düşerek ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 15:09:00 -
Manisa'da feci olay! Yaşlı adam 3 metre derinliğindeki sıcak kireç kuyusuna düştü

Manisa'da kireç satışı yapan bir iş yerine arkadaşları ile gelen 72 yaşındaki bir vatandaş, 3 metre derinliğindeki sıcak kireç kuyusunun içine düşerek ağır yaralandı.

3 metre derinliğindeki sıcak kireç kuyusunun içine düştü

Edinilen bilgiye göre, İsmail Özdağlar Sanayi Sitesinde meydana gelen olayda kireç satışı yapan bir iş yerine arkadaşları ile gelen 72 yaşındaki İbrahim Apaydın, 3 metre derinliğindeki sıcak kireç kuyusunun içine düştü.

Düşme nedeni henüz belirlenemeyen yaşlı adam, çalışanlar ve arkadaşları tarafından kuyudan çıkarıldıktan sonra, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştu

Sıcak kireç kuyusuna düşen İbrahim Apaydın'ın vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu öğrenilirken, 72 yaşındaki adamın daha sonra SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SOL'u kudurtan fotoğraf!
Gündem

SOL'u kudurtan fotoğraf!

‘SOL Haber’ adı altında komünistlere ve terör örgütü PKK’ya yayın organlığı yapan sitenin algı oyunları bitmek bilmiyor. Yayımladığı haberle..
Medya tetikçisinden 180 derece dönüş!
Gündem

Medya tetikçisinden 180 derece dönüş!

Okulda Cuma namazı kılan öğrencileri haber niteliğinde görüp bunu da ekranlara ‘skandal’ bir haber olarak yansıtan Uğur Dündar’ın sosyal med..
Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast
Dünya

Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı Müslüman avukat Babar Kadri, suikast sonucu hayatını kaybetti. ..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı