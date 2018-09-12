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Manisa'da feci olay! Kale direği altında can verdi

Manisa'da bir spor kulübünde futbol oynayan ve antrenman yaptığı sırada üzerine kale direği düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:43
Manisa'da feci olay! Kale direği altında can verdi

Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde meydana geşdi. Edinilen bilgiye göre Manisa'da faaliyet gösteren bir spor kulübünde futbol oynayan 7 yaşındaki Muharrem Ege Öztürk, antrenörler eşliğinde arkadaşlarıyla birlikte sabah saatlerinde antrenmana başladı. Antrenmanda arkadaşlarının sürüklediği tekerlekli kale direği, Öztürk'ün top topladığı sırada üzerine devrildi. Ağır yaralanan Öztürk'e olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra önce Özel Grandmedikal Hastanesine ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı. Öztürk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Öztürk'ün ölüm haberi ailesini yasa boğarken, yakınları da hastaneye akın etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 16:43
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