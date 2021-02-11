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Aktüel Manisa'da feci kaza! Yaralılar var
Aktüel

Manisa'da feci kaza! Yaralılar var

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 19:39:00 -
Manisa'da feci kaza! Yaralılar var

İzmir-Ankara kara yolunda, Gökhan Özduman (31) yönetimindeki 45 ABM 051 plakalı otomobil, 7 Eylül Parkı Kavşağı'ndan dönmeye çalışan Nevzat Güven idaresindeki 45 ST 020 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Özduman yönetimindeki otomobil, refüje çıktıktan sonra devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Gökhan Özduman ile araçta bulunan Suriyeli Selami El Salim (43) ile Abdurrahman El Salim (40), diğer otomobilin sürücüsü Nevzat Güven ile yolcu olarak bulunan Bekir Şıhlar yaralandı.

Yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan Gökhan Özduman ile Selami El Salim'in durumlarının ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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