0553 313 94 23

Manisa'da feci kaza... Araç ortadan ikiye bölündü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen bir otomobil karşı yönden gelen başka bir otomobile çarparak ikiye bölündü. Bir yarısı dereye uçan otomobildeki 2 kişi olaydan yaralı olarak kurtulurken, kazada toplamda 3 kişi yaralandı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 06:28
Manisa'da feci kaza... Araç ortadan ikiye bölündü

Manisa'da feci bir kaza meydana geldi. 

Kaza saat 21.30 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Veziroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa'dan İstanbul istikametine giden Rahmi Ç. (45) idaresindeki 09 AE 917 plakalı otomobil, İstanbul yönünden Manisa istikametine giden Oğuz K. (40) idaresindeki 06 BEM 724 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Oğuz K. idaresindeki otomobil arkadan gelen aynı istikametteki Hakan E. (45) yönetimindeki 48 NL 765 plakalı otomobile çarptı. Karşı şeride geçen Rahmi Ç. idaresindeki otomobil ikiye bölünürken, bir parçası yolun ortasında kalan otomobilin bir parçası ise yolun kenarında bulunan dereye uçtu. Kazada Rahmi Ç., eşi Hediye Ç. (48) ile Oğuz K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ile itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Tedaviye alındılar

Trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilen yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Manisa Şehir Hastanesi’ne tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza nedeniyle İstanbul-Manisa yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza anını anlatan 48 NL 765 plakalı otomobil sürücüsü Hakan E., "Önüne bir şey mi çıktı ya da hızlı mı geliyordu bilmiyorum yolun bu tarafına uçtu. Önce başka bir araca, o araç da o hızla döndü biz sağ şeritten gelirken bize vurdu. Bizim aracımız pert oldu. Diğer araç da öyle. Karşı yönden gelen araç da ikiye bölünüp dereye uçtu. O araçta 2 kişi vardı yaralandı" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 06:15
  1. Manisa
  2. İstanbul
  3. manisa
  4. kaza
  5. şehzadeleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2 milyonluk faturanın ardından şimdi de posta gideri rekor kırdı
    1. 2 milyonluk faturanın ardından şimdi..
    2. Emet’te trafik kazası: 1 yaralı
    3. En son Fransa füze gönderdi... Yeni..
    4. Zanlının evine molotofla..
    5. Manisa'da feci kaza... Araç ortadan..
    6. Erzurum'da hareketli anlar... Çok..
    7. Cumhurbaşkanı'ndan o öneriye destek!
    8. Kıbrıs'ta acı olay... Aynı aileden 4..
    9. Gerilim yüksek... Bomba iddia: Gidiyor!
    10. Çıkan iki yangın da kontrol altına..
    11. 13.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Ankara’da kaçak içki operasyonu
    13. Isparta’da ilginç kaza: otomobil var,..
    14. Beş saatlik yağmur sele neden oldu
    15. Filipinler'in güneyinde 5,8..
    16. Sultanbeyli’de metruk evde yangın çıktı
    17. Bursa'da kundaklama
    18. "Mehmed Şevket Eygi bir Osmanlı..
    19. "ABD, Hizbullah ile iletişim kanalları..
    20. GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alanda..
    21. Mehmed Şevket Eygi'nin vefatı
    22. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    23. Uluslararası Altın Karagöz Halk..
    24. Silivri’de bitkisel yağ yüklü TIR alev..
    25. Erdoğan’dan "Ağaç dikme bayramı"..
    26. KKTC'de aynı aileden 4 kişi denizde..
    27. Bodrum’da alevli gece
    28. Mehmed Şevket Eygi'nin vefatı
    29. D-100 Karayolunda kimyasal atık alarmı
    30. ABD'den Yunanistan'a 600 milyon..
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin verilmeyecek
    Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin verilmeyecek
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Türkiye'nin elindeki kilit koz! 'ABD geri adım atar'
    Türkiye'nin elindeki kilit koz! 'ABD geri adım atar'