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Aktüel

Manisa'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-02 01:10:30 -
Manisa'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 4 katlı apartmanın birinci katında yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, evde hasar meydana geldi.

Yangının bulaşık makinesinden çıktığı tespit edildi.

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