Manisa'da eşitlik
Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Akhisarspor ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı.01 Eylül 2018 Cumartesi 21:32
Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Akhisarspor ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında ceza alanı içinde Güray Vural'ın şutunda, top kalecide kaldı.
10. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Kone'nin kafa vuruşunda, kaleci Fatih meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
22. dakikada sol kanattan Rybalka'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.
31. dakikada Robinho'nun kendi yarı sahasından aldığı topla hızlı gelişen Demir Grup Sivasspor atağında bu oyuncunun pasıyla sol kanatta topla buluşan Uğur Çiftçi bekletmeden meşin yuvarlağı kale alanı önündeki Kone'ye aktardı. Kone'nin kontrol edemediği topu Mustafa Yumlu'nun yerinde müdahalesiyle Akhisarsporlu oyuncular uzaklaştırdı.
36. dakikada Kone'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Robinho'nun aşırtmak istediği meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı
Müsabakanın ilk devresi 0-0 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı
İkinci yarının hemen başında Demir Grup Sivasspor öne geçti. İkinci yarıda oyunu başlatan Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında kurduğu oyunla sol kanatta topu Ziya Erdal'la buluşturdu. Bu oyuncunun ortasında ceza alanı içindeki Kone'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
50. dakikada sağ kanattan Güray Vural'ın kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Yumlu'nun kafayla aktardığı top müsait durumdaki Manu'nun kafasına çarpıp üstten auta çıktı.
58. dakikada Josue'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içindeki Mustafa Yumlu'nın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
64. dakikada Onurcan Güler'in uzun pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Güray Vural'ın sert şutunda kaleci Ali Şaşal'dan dönen topla buluşan Manu'nun şutunu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
66. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Josue'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
74. dakikada Robinho'nun pasıyla hareketlenen Douglas bir süre topla ilerledikten sonra ceza sahasına girmeden attığı sert şutta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
82. dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Güray Vural'ın yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Regattin'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1
86. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan yaptığı ortada Onur Ayık'ın kaleye göndermek istediği top direğe çarpıp oyun alanına döndü.
90. dakikada Bilal Kısa'nın ceza alanı dışından attığı sert şutta kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.
90+4. dakikada Regattin'in ceza alanı dışından attığı şutta top direğe çarpıp auta gitti.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Kaynak: AA
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