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Aktüel

Manisa’da depremde hasar gören riskli yapıların yıkımı sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından riskli olduğu rapor edilen yapıların yıkım işlemlerine devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 12:04:00 -
Manisa’da depremde hasar gören riskli yapıların yıkımı sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından riskli olduğu rapor edilen yapıların yıkım işlemlerine devam ediyor. Bu kapsamda Akhisar ilçesine bağlı Musalar Mahallesindeki riskli yapıların yıkımına da devam ediliyor.


Manisa’nın Akhisar ilçesinde ocak ayında meydana gelen deprem sonucunda ağır hasar alan yapıların tespiti Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılıyor. Müdürlüğün ağır hasarlı olarak raporladığı yapıların yıkımı ise, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Akhisar ilçesine bağlı Musalar Mahallesinde de ağır hasarlı binalar ve eklentilerinin yıkım işlemi yapıldı. Çalışmaların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinesiyle devam edeceği belirtildi.

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