0553 313 94 23

Manisa’da Değerli Zamanlar Projesi coşkuyla sona erdi

Manisa’nın Kula, Selendi, Demirci ve Köprübaşı ilçelerinde çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmesi amacıyla hayata geçirilen Değerli Zamanlar Projesinde çocuklar ve gençler yeteneklerini keşfetme imkanı buldu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:11
Manisa’da Değerli Zamanlar Projesi coşkuyla sona erdi

Manisa’nın Kula, Selendi, Demirci ve Köprübaşı ilçelerinde çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmesi amacıyla hayata geçirilen Değerli Zamanlar Projesinde çocuklar ve gençler yeteneklerini keşfetme imkanı buldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula, Selendi, Demirci ve Köprübaşı ilçelerinde çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmesi amacıyla organize edilen Değerli Zamanlar Projesi sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun desteğiyle, Manisa Valiliği, Kula, Selendi, Demirci, Köprübaşı kaymakamlıkları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlükleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği tarafından yürütülen proje 5 hafta sürdü. Projeye katılan öğrenciler; yüzme, voleybol, futbol, basketbol, masa tenisi, badminton, resim, müzik ve tiyatro eğitimleri alarak hem verimli bir yaz tatili geçirdi hem de yeteneklerini keşfetti. Bu kapsamda, Kula’da 9 dalda toplam 954 öğrenci, Selendi’de 9 dalda 703 öğrenci, Demirci’de yüzmede 445, Köprübaşı’nda yüzmede 170 öğrenci eğitim aldı. Spor ve sanatsal eğitimlerin ardından kapanış töreni gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören kursların finalinde ilçeler arası dostluk ve kaynaşma turnuvaları yapıldı. Ayrıca sanat eğitimi alan öğrencilerin gösterileri de büyük beğeni topladı. Proje sonunda tüm öğrencilere anı madalyası takdim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:11
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yargıçlardan dikkat çeken Mavi Marmara çağrısı!
    1. Yargıçlardan dikkat çeken Mavi Marmara..
    2. Sakarya’da Jandarmanın Ağustos ayı..
    3. Başkan Aslan’ının yeni adli yıl mesajı
    4. Eskişehir’in kurtuluşunun 97...
    5. Kuveyt Emiri’nden ABD’ye sürpriz..
    6. KADEM’den basın açıklaması
    7. Gözde Kırdar milli takımı yalnız..
    8. 738’incisi kutlanacak Ertuğrulgazi’yi..
    9. Mamak Altiağaç TOKİ 3.etap 948 adet..
    10. Güney Kore Devlet Başkanı Moon..
    11. Egemen Bağış: "Medya kurumlarının..
    12. Edirne’de adli yıl açılış töreni
    13. "Mavi Marmara Davası" avukatları..
    14. “Ekonomimiz, toparlanmanın güçlü..
    15. PYD/PKK, IKBY'ye ait kanalın..
    16. Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil..
    17. Söke’de kurtuluş coşkusu Murat..
    18. Başkan Pekyatırmacı: "Eğitim birinci..
    19. Büyükşehir’in yaz okullarına 10 bin..
    20. İmamoğlu, 6. Barış ve Sevgi..
    21. Fabrika yangını korkuttu
    22. Çınar, yapımı devam eden Gençlik..
    23. Turgutlu Belediyesinden potada dev..
    24. Karabük’te DEAŞ operasyonu
    25. İsrail hapishanelerindeki 200..
    26. Denizli Çivril 330 konutları ne zaman..
    27. Başkan Bozkurt’un 2 Eylül mesajı
    28. Pürüzsüz bir cilt için ne yapılmalı?
    29. Polis konuşturdu, evin adresini verdi!..
    30. Miniklerden orman yangınlarına tepki..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak