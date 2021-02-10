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Aktüel Manisa'da DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
Aktüel

Manisa'da DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Manisa'da güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda yabancı uyruklu terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 20:10:00 -
Manisa'da DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Manisa’nın Salihli ilçesinde terör örgütü DEAŞ şüphelisi yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, DEAŞ terör örgütüne üyesi olduğu iddiasıyla takibi yapılan Filistin uyruklu bir kişinin Salihli ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’ne geldiğini belirleyen Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenledi.

DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Operasyonda yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan terör örgütü adına herhangi bir eylemde yer alıp almadığı araştırılan şüphelinin, Kayseri’de kaldığı tespit edilen evde de arama yapılacağı öğrenildi.

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