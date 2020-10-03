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Aktüel Manisa'da damperi açılan kamyon direği devirdi
Aktüel

Manisa'da damperi açılan kamyon direği devirdi

Plaka Tanıma Sistemi kameralarının asılı olduğu direğin devrilmesi sonucu yol bir süre ulaşıma kapandı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:35:49 -
Manisa'da damperi açılan kamyon direği devirdi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir hafriyat kamyonunun seyir halindeyken damperinin açılması sonucu Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarının asılı olduğu direk devrildi, Manisa-Menemen yolu bir süre trafiğe kapandı.

Sami Yıldız'ın kullandığı 19 LL 750 plakalı hafriyat kamyonunun damperi, Manisa-Menemen kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Kavşağı yakınlarında açıldı.

Açılan damper, PTS kameralarının asılı olduğu direği sökerek yola devirdi.

Kaza nedeniyle Manisa-Menemen yolu ulaşıma kapandı, trafik polisleri sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Kamyon sürücüsü Sami Yıldız, gazetecilere, telefonla konuşmak için yaklaşık 750 metre gerideki çevre yolu viyadüğün altında kamyonunu bankete çekip duraksadığını belirtti. Görüşmesini bitirdikten sonra yeniden yola çıktığını dile getiren Yıldız, bu sırada damperin açıldığının farkında varamadığını anlattı.

Yol, direk ve kamyonun kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.



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