  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa'da çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük bağ ve zeytinlik hasar gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:01:09 -
Manisa'da çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük bağ ve zeytinlik hasar gördü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 50 dönümlük zeytinlik ve bağ zarar gördü.

Çepnidere Mahallesi Kızılyokuş mevkisi yakınlarında otluk alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine Manisa Büyükşehir İtfaiyesinden 2 ekip, Turgutlu Orman İşletme Müdürlüğünden 2 arazöz, bir ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

Zeytinlik ve bağların bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 20 dönümlük üzüm bağı ile 30 dönümlük zeytinlikte hasar oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı