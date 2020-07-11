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Aktüel

Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangında 20 dekarlık alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-11 18:23:36 -
Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 20 dekarlık alana zarar verdi.

Ahmetli Mahallesi Hacımahmutlu mevkisinde çıkan orman yangını kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İtfaiye ve Orman İşletme Şefliğine ait ekiplerin 4 arazöz, 2 itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangında büyük kısmı zeytinlik olan yaklaşık 20 dekarlık alan zarar gördü.

Zeytinliğin sahibi İsmail Kuru, tütün tarlasında çalıştıkları esnada yangını haber aldıklarını ve söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla olay yerine geldiklerini söyledi.

Bölgede Kula, Salihli ve Divlit Orman İşletme şefliklerine bağlı ekipler soğutma çalışmasını sürdürüyor.


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