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Gündem

Manisa'da cami minaresi devrildi

Manisa'nın Selendi ilçesinde, etkili olan fırtınada Aşıklar camisinin minaresi devrildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 01:52:00 -
Manisa'da cami minaresi devrildi

Olay, dü akşam saat 22.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Aşıklar Camii'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle, caminin minaresi devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, minarenin yıkıldığını fark eden vatandaşlar, durumu sağlık, polis, itaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevre güvenliğini aldı.

Yola devrilen cami minaresinin molozları, belediye ekiplerince temizlendi.

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