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Manisa’da bir sokaktaki karantina sona eriyor

Manisa’nın Selendi ilçesinde bulunan Çeribaşı Sokak’ta uygulanan 14 günlük karantinanın gece yarısı itibariyle son bulduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 21:34:06 -
Manisa’da bir sokaktaki karantina sona eriyor

Manisa’nın Selendi ilçesinde bulunan Çeribaşı Sokak’ta uygulanan 14 günlük karantinanın gece yarısı itibariyle son bulduğu açıklandı.



Selendi Kaymakamı Can Atak Başkanlığında toplanan Selendi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 6 Haziran’da karantinaya alınan Çeribaşı Sokak’taki karantinanın bu gece saat 24.00 itibariyle sona ereceğini duyurdu. 6 Haziran 2020 günü bir ailede çıkan yeni tip korana virüs (Covid-19) bulgusu nedeniyle karantinaya alınan sokakta karantinanın kalkmasıyla normal hayata geçiş başlayacak. Selendi Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan ailenin iyileşerek bugün taburcu olduğu sokaktaki diğer vatandaşlarda ise korona virüs bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi.

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