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Manisa'da bir mahalle ve apartmanın karantina süresi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 20:02:22 -
Manisa'da bir mahalle ve apartmanın karantina süresi uzatıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde bir mahalle ve bir apartmanda uygulanan karantina 10 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Demirci Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Küçükkıran Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çevre Yolu Apartmanı'nda 21 Nisan'da başlayan karantinanın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün uzatılmasına karar verildi.

Açıklamada, söz konusu mahalle ve apartmanda sokağa giriş ve çıkış kısıtlamasının 10 Mayıs 2020'a kadar devam edeceği belirtildi.


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