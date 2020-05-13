  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı kırsal Evciler Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:28:05 -
Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı kırsal Evciler Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alındı.


Manisa Valiliği Gördes ilçesine bağlı Evciler Mahallesi’nin korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığını duyurdu. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“İlimiz Gördes ilçesine bağlı Evciler Mahallesi 12 Mayıs 2020 tarihi saat 24.00 itibariyle 14 gün süresince; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 12 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/33 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı