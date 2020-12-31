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Aktüel Manisa'da bir evde kumar oynayan 17 kişiye para cezası verildi
Aktüel

Manisa'da bir evde kumar oynayan 17 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 20:05:52 -
Manisa'da bir evde kumar oynayan 17 kişiye para cezası verildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye para cezası verildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski Cami Mahallesi'nde bir evin kumarhane olarak kullanıldığı ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, adreste bulunan 17 kişiye "sosyal mesafe kuralını ihlal etmek" ve "kumar oynamak" suçundan toplam 53 bin 550 lira ceza kesildi.

Evde yapılan aramada, iskambil kağıtları ve kumar oynanırken kullanılan materyaller ele geçirildi.

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