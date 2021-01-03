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Aktüel Manisa'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
Aktüel

Manisa'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 01:19:26 -
Manisa'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Subaşı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kavgada Vedat İ. (48), Velişah İ. (18) ve Ali Rıza A. (53) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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