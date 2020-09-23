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Aktüel Manisa'da av sırasında vurulan kişi yaşamını yitirdi
Aktüel

Manisa'da av sırasında vurulan kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 15:14:03 -
Manisa'da av sırasında vurulan kişi yaşamını yitirdi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde av sırasında arkadaşı tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti.

Darkale Mahallesi'nden domuz avına çıkan Adem Bilik (62) ile M.P. (56) ormanlık alana dağıldı.

Bu sırada iddiaya göre çalılıklardan gelen ses üzerine tüfeğini ateşleyen M.P, Ahmet Bilik'i vurdu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Bilik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

M.P, gözaltına alınırken Bilik'in cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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