Manisa'da asfalt serimi yapan silindir alev alev yandı

Olay bugün sabah saatlerinde Selendi ilçe merkezi ile Kürkçü Mahallesi arasındaki yol çalışmalarında meydana geldi. Grup yolunda sıcak asfalt alt yapı malzeme seriminin hazırlığını yapan özel bir firmaya ait silindir bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa süre içinde iş makinesini tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Selendi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Silindir tamamen kullanılamaz hale gelirken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.