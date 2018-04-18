THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Manisa'da asfalt serimi yapan silindir alev alev yandı

Manisa’nın Selendi ilçesinde asfalt çalışması hazırlığı yapan silindir alev alev yandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:55
Manisa'da asfalt serimi yapan silindir alev alev yandı

Olay bugün sabah saatlerinde Selendi ilçe merkezi ile Kürkçü Mahallesi arasındaki yol çalışmalarında meydana geldi. Grup yolunda sıcak asfalt alt yapı malzeme seriminin hazırlığını yapan özel bir firmaya ait silindir bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa süre içinde iş makinesini tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Selendi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Silindir tamamen kullanılamaz hale gelirken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 15:55
  1. Manisa
  2. manisa
  3. selendi
  4. asfalt çalışması
  5. silindi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sabah Gazetesinin acı günü!
    1. Sabah Gazetesinin acı günü!
    2. Yılanlarla iletişim kuruyordu... Yılan..
    3. İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    4. Erken seçimi duyan Perinçek çıldırdı!
    5. BAE destekli güçlerin alçaklıkları..
    6. BMGK′da İngiltere ve Rusya arasında..
    7. ETA, kendini feshediyor
    8. Kaçan 'Kedicik'ten Adnan Oktar'a şok!
    9. Ve Galatasaray galibiyetinin ardından..
    10. Bush'lara kötü haber: Tedaviyi..
    11. Tükürük testi ile karın..
    12. Erman Toroğlu'ndan çok sert sözler!..
    13. Sallanan dişler nasıl güçlendirilir?
    14. "Sadettin Köpek bile 'geberdiyse' FETÖ..
    15. Okan Buruk'tan galibiyet yorumu:..
    16. Cristiano Ronaldo'dan Beşiktaş sözleri!
    17. Beşik alırken dikkat edilmesi..
    18. Seleznyov'dan çarpıcı sözler!..
    19. Gezicilerin rezil dizisi 'Mehmed Bir..
    20. Fatih Terim'den bomba açıklamalar! 'En..
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği
    Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
    CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek
    CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek