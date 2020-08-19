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Aktüel Manisa'da arkadaşının silahla vurduğu kişi öldü
Aktüel

Manisa'da arkadaşının silahla vurduğu kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-19 20:50:45 -
Manisa'da arkadaşının silahla vurduğu kişi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan kavgada arkadaşının silahla vurduğu kişi hayatını kaybetti.

Hüseyin Akbaş (26) ile arkadaşı Mahsun K. (25) arasında Barış Mahallesi Gülnar Sitesi yakınındaki bahçelik alanda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mahsun K'nın silahla ateş ettiği Akbaş öldü.

Mahsun K, Salihli Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim olurken, polis ekipleri zanlının tarif ettiği yerde Akbaş'ın cesedini buldu.

Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, en yakın arkadaşını öldürdüğü için pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

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