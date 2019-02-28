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Manisa’da AK Parti’den 28 Şubat açıklaması

Manisa’da AK Parti Manisa İl İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 28 Şubat post modern darbesi ile ilgili basın açıklaması düzenlendi.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:38
Manisa’da AK Parti’den 28 Şubat açıklaması

Manisa’da AK Parti Manisa İl İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 28 Şubat post modern darbesi ile ilgili basın açıklaması düzenlendi.


28 Şubat 1997 yılında sözde "demokrasiye balans ayarı" adı altında gerçekleştirilen post modern darbenin yıl dönümünde AK Parti Manisa İl İnsan Hakları Başkanlığı basın açıklaması düzenledi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan AK Parti Manisa İl İnsan Hakları Başkanı Avukat Ömer Lale, "Demokrasi faciası yaşanan Türkiye’de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi yaralar kapandı, ancak izleri asla silinmedi. O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edilenler bugün TBMM’de milletimize hakkıyla hizmet etmektedir" dedi.


AK Parti olarak darbeci zihniyete ödün verilmeyeceğini söyleyen Lale, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı AK Parti olarak kararlı tavrımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz. AK Parti ana kademe, kadın ve gençlik kolları olarak bizler üzerimize düşen görevin farkındayız. 28 Şubat’ta ikna olmadık. O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat’taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak. Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceğiz. Devletimizi, bayrağımızı, istiklalimizi ve demokrasimizi koruyacağız. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye’nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz" diye konuştu.


Basın açıklamasına Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cemal Alat ve partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:38
  1. doğa

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