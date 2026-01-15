  • İSTANBUL
Manisa'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Manisa’nın Soma ilçesinde sabaha karşı 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Manisa’nın Soma ilçesinde saat 02.03’te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yer kabuğunun yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Soma başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ekiplerinin bölgedeki sarsıntıyı yakından takip ettiği öğrenildi.

BÖLGEDE İZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekipler, depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirirken, Soma ve çevresinde saha tarama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları tedbirli davranmaya çağırdı.

