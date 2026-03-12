Manisa'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 3 kişi tutuklandı

Ragıpbey Mahallesi'nde 10 Mart'ta Onur Efe, kardeşi Suat Efe ve Ömer Durmuş ile E.V. ve R.V. arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Suat ve Onur Efe ile Ömer Durmuş, bıçakla yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Suat Efe ve Ömer Durmuş kurtarılamamıştı. Olayın ardından kaçan kardeşler E.V. ile R.V. polise teslim olmuş, soruşturma kapsamında kardeşlerin yanı sıra 10 kişi daha gözaltına alınmıştı. 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.P. (44), V.P. (40), R.A. (36) ve E.V. (45) savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden E.V. (18), R.V. (21) ve S.E. (34) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, O.G. (37), M.K. (19), A.P. (22), Ö.P. (21) ve B.P. (17) ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Yaralanan Onur Efe'nin (29) hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yaşamını yitiren Suat Efe'nin (24) cenazesi, Akhisar ilçesindeki Yeni Mezarlık'ta defnedildi. Ömer Durmuş'un (32) cenazesi ise memleketi Ağrı'ya gönderildi.