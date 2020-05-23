Manisa Şehir Hastanesi kavşağında aydınlatma çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Şehir Hastanesinin yanında bulunan döner kavşakta aydınlatma çalışması gerçekleştirdi.

İl genelinde çalışmalarına ara vermeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadelesinin yanı sıra vatandaşlara her alanda hizmetine devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Şehir Hastanesinin yanında bulunan döner kavşakta da aydınlatma çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma alanın ışıl ışıl olmasını sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte hayata geçirilen çalışmayı yerinde inceledi. Vatandaşlardan gelen talep üzerine harekete geçtiklerini dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Kavşağın karanlık olması yönünde vatandaşlarımızdan talep geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla harekete geçen Fen İşleri Daire Başkanlığımız alandaki aydınlatma çalışmasını tamamladı. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımız için ara vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.