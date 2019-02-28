Manisa Sağlık Müdürlüğünden bağış protokolü

Manisa Sağlık Müdürlüğü Manisa Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü ile kan, kök hücre, organ ve doku bağışı protokolü imzalandı.

Son günlerde ulusal ve yerel basında sıklıkla gündeme gelen; tedavisi sadece kemik iliği nakli ile mümkün olan hastaların haberleri, toplumda kan, kök hücre, organ ve doku bağışının önemini bir kez daha ortaya koydu. Kan, kök hücre ve ilik ihtiyacına sessiz kalmayan Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Manisa Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü ile kan, kök hücre, organ ve doku bağışı protokolü imzalandı. Konu hakkında açıklama yapan Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, "Toplumda duyarlılığı daha da arttırmak, farkındalık oluşturmak amacıyla il genelinde yaklaşık 11 bin civarında bulunan sağlık personelimizin yakınları ile birlikte gönüllü olarak katılım göstereceği geniş kapsamlı bir bağış kampanyası yapmak için düğmeye bastık. Ülkemizde tedavisi sadece organ, kök hücre nakli ile mümkün olan hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. Bununla birlikte; ağır ameliyatlarda veya acil durumlarda kan ihtiyacı hayati öneme haiz olabilmektedir. İhtiyacı olan hastalarımız kendilerine uygun organ, kemik iliği, kan bulunamadığı takdirde kısa sürede hayatlarını kaybetmektedir. Hayatını kaybedenin, ailesinin geçimini sağlayan kişi olması durumunda ise, aile ekonomik açıdan da yıkıma uğramakta, geriye kalan aile fertlerinin dağılması süreciyle sonuçlanan trajik sonuçlar doğabilmektedir. Bu projeye vatandaşımızın da bağışta bulunarak katkı sağlayabileceğini, sağlık çalışanları ile omuz omuza anlamlı bir duruş sergileyebilmek adına önemli bir fırsat bulacağını duyurmak isteriz. Manisalılara ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.

Manisa Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal bu farkındalık projesinde duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bilindiği üzere; böbrek, karaciğer nakli gibi sağlıklı insandan da organ nakli yapılabilmektedir. Sağlığımızı olumsuz etkileyebileceğini bildiğimiz halde rahatlıkla böbreğimizin birini, karaciğerimizin bir parçasını bir yakınımıza bağışlamakta tereddüt etmiyoruz. Bu konuda ülkemiz dünyada ilk sırada yer almaktadır. Ülkemiz canlıdan canlıya yapılan nakillerde yüzde 73 gibi yüksek orandadır. Ancak hal böyleyken, vefat etmiş bir yakınımızın organlarını, ihtiyacı olan bir insana bağışlama konusunda son derece isteksiz davranabiliyoruz. Birden çok kişinin hayatını kurtarabileceğimizi bilsek dahi son derece duyarsız kalabiliyoruz. Bu nedenle ülkemiz kadavradan organ nakillerinde dünyada son sıralarda yer almaktadır" diye konuştu.