Manisa Ramazan imsakiyesi 2022: İftara ne kadar kaldı? MAnisa iftar ve imsak vakti...

Mübarek Ramazan ayının girecek olması nedeniyle Ramazan 2022 imsakiyesi merak ediliyor. 2 Nisan 2022 Cumartesi günü Ramazan ayı girecek. İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler Müslümanlar diyanet 2022 Ramazan imsakiyesini merak ediyor. Peki Manisa 2022 Ramazan iftar ve imsak vakitleri saat kaçta olacak? Manisa sahur vakti saat kaçta Manisa akşam ezanı saat kaça okunacak? İşte 2022 Ramazan imsakiyesi...

Bozulan nafile orucun kaza edilmesi gerekir mi?

Nafile oruç, Ramazan ayının dışında tutulan oruçtur. Nafile de olsa, başlanan bir ibadetin tamamlanması gerekir. Bu nedenle diğer nafile ibadetlerde olduğu gibi, bozulan nafile orucun da, kaza edilmesi gerekir. Kaza orucu tutmakta olan kişinin de bu orucu bozması durumunda yine kaza gerekli olup, kefaret gerekmez.

Sahurda ezan bitene kadar yemek yenilebilir mi?

İmsak vakti ezan ile değil, tan yerinin ağarması ile başlar. Bu sebeple ezan okunsun okunmasın imsak vaktinin başlaması ile yeme içmeye son vermek gerekir. Ezanın imsak vaktinden önce okunması, ezanla birlikte oruca başlamayı zorunlu kılmadığı gibi, ezanın geç okunması hâlinde de imsak vaktinin girmesinden sonra yiyip içmek mübah olmaz.