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Ekonomi Manisa Kula’da 60816 m2 tarla mahkemeden satılık
Ekonomi

Manisa Kula’da 60816 m2 tarla mahkemeden satılık

T.C. Kula Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Manisa Kula’da bulunan 60 dönüm tarla vasıflı araziyi açık artırma suretiyle satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 13:29:00 -
Manisa Kula’da 60816 m2 tarla mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilanda satışla ilgili olarak, “Özellikleri : Manisa İl, Kula İlçe, EMRE Mahalle, Dikenkuyu Mevkii,179 Ada, 10 Parsel, Taşınmazın tapu vasfı tarla olup kumlu-tınlı toprak yapısında %30-35 değişken eğimli bir parseldir. Keşif günü hiçbir ekim-dikim görülmemiştir. Uzun zamandır kullanılmayan, işlenmemiş, taşlı ve yabani formda ağaçlarla kaplı bir durumdadır. Ulaşım açısından kadastral yola yakındır.

Adresi : Emre Mah. Dikenkuyu Mevki 179 Ada 10 Parsel. Kula / MANİSA

Yüzölçümü : 60.816,00 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Kıymeti : 182.448,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kayıtlarındaki gibidir.

1. Satış Günü : 16/12/2021 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 10/01/2022 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Yunus Emre Kültür Merkezi Kent Meydanı Merkez/Kula/MANİSA” denildi.

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