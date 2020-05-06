  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa itfaiyesinin "sokak hayvanları" mesaisi

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:30:20 -
Manisa itfaiyesinin "sokak hayvanları" mesaisi

MANİSA (AA) - Manisa'da itfaiye ekipleri, Turgutlu ve Şehzadeler ilçelerinde 6 yavru kedi, bir kumru ile bir köpeği kurtardı.

Turgutlu TEV Cemile ve Samiye Bayar İlkokulunun bahçesinde, bir süre önce doğum yapan kedinin, rahatsızlandığını fark eden çevre sakinleri, Turgutlu Belediyesinden yardım istedi. Anne kedi Belediye Veterinerliğine götürülürken, kaçan yavruları okul bahçesinde kaldı.

Çevre sakinleri bu kez aç kalacaklarından endişe ettikleri 6 yavru kedinin yakalanması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekibi, okul bahçesine dağılan yavruları tek tek yakaladı.

Ekipler ayrıca okulun bahçesinde buldukları yaralı yavru kumruyu da alarak, Turgutlu Belediyesi Veterinerliğine teslim etti.

Veteriner tarafından bakımları yapılan yavru kediler, daha sonra anneleri ile buluşturuldu. Kumrunun da tedavisi veterinerlikte yapıldı.

- Kuyudan köpek çıkarıldı

Şehzadeler ilçesindeki eski Sümerbank fabrikasının bahçesindeki kuyudan köpek sesi geldiğini duyan çevre sakinlerinden Zekeriya Eren, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Gelen itfaiye ekibi, kuyuya girişi engelleyen kayaları kaldırdı. Kuyuya inen Zekeriya Eren, yavru köpeği kuyudan çıkardı.

Yavru, belediye ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı