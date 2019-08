Manisa FK, sezona Zonguldak Kömürspor maçı ile başlıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, 2019-2020 futbol sezonuna Pazar günü saat 17.00’de Mümin Özkasap Stadı’nda karşılaşacağı Zonguldak Kömürspor maçıyla ‘merhaba’ diyecek.

Geçtiğimiz sezon 1. ligin kapısından dönen Manisa Futbol Kulübünde yeni sezon heyecanı Pazar günü saat 17.00’de Mümin Özkasap Stadı’nda başlıyor. Yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Manisa Futbol Kulübü, pazar günü taraftarlarının huzurunda çıkacağı Zonguldak Kömürspor maçını kazanıp 2019-2020 futbol sezonuna iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik direktörü İsmail Ertekin yönetiminde bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarında sona doğru gelen Manisa Futbol Kulübü, yarın gerçekleştireceği ter idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu TFF 2. Lig’de 1. hafta maçlarını yönetecek olan hakemleri açıkladı. Manisa FK-Zonguldak Kömürspor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz’in yardımcılıklarını ise Mücahit Değermenci ve Barkın Güdü yapacak. Serkan Ergün ise 4. hakem olarak saha kenarında olacak.

Ertekin: “ Bu başarının sonunda tüm Manisa kazanacak”

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmail Ertekin, ligin ilk haftasındaki Zonguldak Kömürspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk maçlarının her zaman zor olduğunu söyleyen Ertekin, “Sezonun ilk maçında Zonguldak Kömürspor’u konuk edeceğiz. İlk maçlar her zaman zordur, her şeyin ilki zordur. Biz şu anda takım olarak, Manisa Futbol Kulübü olarak, futbolcusuyla, yönetimiyle, teknik heyetiyle bu işe hazırlandık. Sezona iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Biz sahada gerekli mücadeleyi verirken, taraftarlarımızın da tribünlerde bu takıma sonuna kadar sahip çıkmalarını, destek vermelerini istiyoruz. Futbol görsel bir oyun, taraftarsız olmuyor. Taraftarlarımızın tribünlerde 12. adamlığını yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Bizde sahada alacağımız başarılı sonuçlarla onları yanımıza çekmeye çalışacağız” diye konuştu.

"Şampiyonluklar tek başına kazanılmaz”

İsmail Ertekin, "Şampiyonluklar asla tek başına gelmez, kazanılmaz. Ne teknik direktör, ne futbolcular, ne de yönetim bunu tek başına başarabilir. Bu birliktelikle olur, taraftarıyla olur, şehriyle olur. Ben yaşadığım bütün şampiyonluklarda o şehri bütünleştirdiğimiz için bu sevinçleri yaşadık. İstedik, arzuladık. Maneviyat da burada çok önemli. Şehirde ne kadar çok insan şampiyonluğu istiyorsa bunun karşılığı da o kadar geliyor. Bunun için ben tüm Manisalılara destek çağrısında bulunuyorum. Bu başarı sonunda Manisa’nın olacak. Manisa Futbol Kulübü, Manisa’yı temsil ediyor. Bu başarının sonunda tüm Manisa kazanacak. Şehirle birlikte bir üst lige çıkarsak hepimiz şampiyon olacağız. Manisa şampiyon olacak. Bu destekler bizi hem futbol açısından hem de görsel açıdan daha yukarılara götürecek. Şehrinde marka değerini yukarıya taşıyacaktır”