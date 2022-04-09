Manisa FK- Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
1.Lig'in 31.haftasında Manisa FK sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Futbolseverler ise Manisa Samsun maçının ne zaman oynanacağını hangi kanalda verileceğini araştırmaya başladı. Manisa FK-Samsunspor maçı hangi kanalda?
Manisa FK, 1.Lig’in 31.haftasında Samsunspor’u konuk edecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Manisa Samsunspor maçı ne zaman?
Manisa FK- Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Manisa FK ile Samsunspor 10 Nisan Pazar günü saat 13.30'da karşı karşıya gelecek. Manisa Münip Özkasap Stadında oynanacak maçı hakem Emre Kargın yönetecek. Mücadele TRT Spor ve beIN Max 1'den naklen yayımlanacak.
Manisa FK bu sezon çıktığı 29 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 40 puan topladı. Samsunspor ise çıktığı 28 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 42 puan topladı.