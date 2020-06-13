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Spor

Manisa FK günü çift antrenmanla tamamladı

TFF 2.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 21:16:27 -
Manisa FK günü çift antrenmanla tamamladı

TFF 2. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde günü çift antrenmanla tamamladı.


Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesislerinde bugün Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.


Sabah gerçekleşen antrenmanda kuvvet çalışması yapan Manisa Futbol Kulübü akşam antrenmanı ise ısınma hareketleri ve 5’e 2 oyunla başladı. 5’e 2 oyunun ardından antrenman, pas çalışması ve dar alanda oyunla sona erdi.

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