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Spor

Manisa FK 5 Mayıs’ta çalışmalara başlıyor

TFF 2.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 10:28:36 -
Manisa FK 5 Mayıs’ta çalışmalara başlıyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir ara verilen çalışmaların 5 Mayıs’ta başlayacağı bildirildi.


Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, “Manisa Futbol Kulübümüz, Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir ara verdiği çalışmalarına 5 Mayıs Salı gününden itibaren Halil Onultmak Spor Tesislerimizde gruplar halinde sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve tüm önlemler alınmak kaydıyla başlayacaktır.” denildi.

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