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Manisa Büyükşehir Belediyespor potada sezonu açtı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2019-2020 Türkiye Basketbol Ligi sezonu hazırlıklarına baş antrenörü Ceyhun Cabadak yönetiminde Muradiye Spor Salonu’nda bugün yaptığı antrenmanla başladı.

20 Ağustos 2019 Salı 13:55
Manisa Büyükşehir Belediyespor potada sezonu açtı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2019-2020 Türkiye Basketbol Ligi sezonu hazırlıklarına baş antrenörü Ceyhun Cabadak yönetiminde Muradiye Spor Salonu’nda bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Manisa Büyükşehir Belediyespor’un dev adamları Muradiye Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanla yeni sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Yeni sezon hazırlıklarına baş antrenörü Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı kondisyon ve teknik antrenmanıyla başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımında hedef yeni sezonda yenilenmiş ve genç kadrosuyla başarıya ulaşmak. Baş antrenör Ceyhun Cabadak bugün başlayan yeni sezon hazırlıkları öncesinde yaptığı açıklamada, “Bu sene takımın tamamını değiştirdik. Baktığınız zaman 23,5 yaş ortalamamız var. Çok genç bir ekip kurduk. Gençlerin enerjisiyle iyi çalışarak, inşallah onların da hem bireysel, hem de takım olarak gelişme göstererek sezon içerisinde büyüyen bir takım olmak istiyoruz. İlk hedefimiz öncelikle lige tutunmak. Ondan sonra farklı şeylerden bahsedebiliriz. Bu tabii ki oyuncularımızın gelişimine, takımın bütün olarak gelişimine bağlı. Çok daha fazla enerjik, çok daha fazla mücadele eden ve her top için savaşmaya çalışan bir takım oluşturduk. İnşallah iyi çalışıp, ligin ilk maçından önce hazır geliriz” diye konuştu.


Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı’nın yeni sezon hazırlıklarında ilk antrenmanını yakından takip eden kulüp başkanı Mevlüt Aktan da teknik heyet ve sporculara başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:55
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