Manisa BBSK, Zahit Fındık’ı renklerine bağladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sakaryaspor’lu Zahit Fındık’ı renklerine bağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, takım kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Transfer döneminde yaptığı transferler ile adından söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, son olarak Sakaryaspor’un golcü sol kanat oyuncusu Zahit Fındık’ı transfer etti. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde 2 yıllık sözleşmeye imza atan Zahit Fındık, hedefinde şampiyonluk olduğunu söyledi. İmza töreninde Kulüp Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar da hazır bulundu. İmza töreninden sonra açıklamalarda bulunan Fındık, şunları söyledi: “Hedefleri olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Manisa Büyükşehir Belediyesi bunu geçen sezonda gösterdi. Sözleşmeyi imzaladığım için mutluyum, ilk günü sabırsızlıkla bekliyorum”