Manisa BBSK Volkan Okumak’ı renklerine bağladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’un 1989 doğumlu gurbetçi orta saha oyuncusu Volkan Okumak’la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2019-2020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor son olarak Giresunspor’un başarılı orta saha oyuncusu gurbetçi Volkan Okumak’la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Afyonkarahisar’daki kampında düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü CEO’su Levent Devrim, “Yeni sezonda zorlu bir lig maratonu bizleri bekliyor. Kıran kırana geçecek olan şamhpiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurduk. Son olarak Giresunspor’da forma giyen ve uzun süreden bu yana takip ettiğimiz gurbetçi futbolcu Volkan Okumak’la 2 yıllık sözleşme imzaladık. Bu transfer her iki taraf içinde hayırlı, uğurlu olsun. Önemli bir ismi kadromuza dahil ettik” diye konuştu.

Kendisini 2 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyesporlu yapan imzayı atan Volkan Okumak ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, “Manisa Büyükşehir Belediyespor büyük hedefleri olan bir kulüp. Şampiyonluk yolunda kulübüme elimden gelen katkıyı sağlayacağıma inanıyorum. Her iki taraf içinde bu transfer hayırlı olsun. Ligin başlamasını heyecanla bekliyoruz. İnşallah kazasız ve belasız bir sezon geçiririz. Yeni sezonda Manisa Büyükşehir Belediyespor’un formasını giyeceğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yeni transferi Vokan Okumak, Türkiye’de daha önce Kayseri Erciyesspor, Şanlıurfaspor ve son olarak ise Giresunspor’un formasını giydi.