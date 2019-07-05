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Manisa BBSK tecrübeli futbolcuyu renklerine bağladı

Transfer döneminin hareketli kulübü Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir tecrübeyi dahil etti.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:52
Manisa BBSK tecrübeli futbolcuyu renklerine bağladı

Transfer döneminin hareketli kulübü Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir tecrübeyi dahil etti. Bir dönem Manisaspor forması giyen ve son olarak Balıkesir Baltok formasını terleten tecrübeli orta saha oyuncusu Nizamettin Çalışkan, kendisini Manisa Büyükşehir Belediyespor’a 2 yıllığına bağlayan imzayı attı.


Manisa Büyükşehir Belediyespor, 10 numara transfer tercihini Nizamettin Çalışkan’dan yana kullandı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, kendisini 2 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyespor’a bağlayan imzayı Halil Onlutmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen törenle attı. Tesislerde Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ile bir araya gelen ve Manisalı taraftarların “Nizo” lakabını taktığı başarılı oyuncu, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, hedefleri olan bir kulübe gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını ve kulübü şampiyon yapmaya geldiğini ifade etti.



“Önemli bir tecrübe”


Böylesi önemli bir oyuncuyu kadrolarına katmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan da, Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak Manisalıların özlediği ve arzuladığı şampiyonlukları yaşatmak için çalıştıklarını belirterek, transfer konusunda adımlarını sağlam bastıklarını ve nokta transferlerle yeni sezona hazır bir şekilde gireceklerini söyledi. Aktan, Nizamettin Çalışkan isminin önemli bir tecrübe olduğuna da vurgu yaparak, atılan imzanın hem kulübe, hem de oyuncuya hayırlı olmasını diledi.


Futbola Almanya’da Borussia Dortmund U19 takımında başlayan Nizamettin Çalışkan, Borussia Dortmund II ve Borussia Dortmund formasını terlettikten sonra 2006 yılında Manisaspor’a transfer oldu. 6 sezon bu formayı terleten Çalışkan, daha sonra Orduspor, Gençlerbirliği ve son olarak Balıkesir Baltok formalarını giydi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:52
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