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Manisa, Arapların sağlıkta yeni gözdesi olmaya aday

Türk İş Kadınları Konseyi Başkanı Maryam Ebrahim Mohammed Saif öncülüğünde Manisa’da hizmet veren Özel Sekiz Eylül Hastanesi’ni ziyaret etti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:33
Manisa, Arapların sağlıkta yeni gözdesi olmaya aday

Türk İş Kadınları Konseyi Başkanı Maryam Ebrahim Mohammed Saif öncülüğünde Manisa’da hizmet veren Özel Sekiz Eylül Hastanesi’ni ziyaret etti.


Manisa’nın Arap ülkelerinde tanıtımının yapılması ve sağlık turizmi çerçevesinde, kente sağlık yatırımı ve hasta getirilmesi amacıyla Manisa’ya gelen Arap-Türk İş Kadınları Konseyi Başkanı Maryam Ebrahim Mohammed Saif, Arap ülkelerinde faaliyet gösteren sağlık turizmi şirketleri ile birlikte Özel Sekiz Eylül Hastanesi’nde inceleme gezisi yaptı. Ziyaret öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. İbrahim Karataş, “Artık sağlık da ülkemizde globalleşti. Yurtdışından bir çok hasta ülkemize tedavi olmaya geliyor. Ülkemiz sağlık turizmi konusunda çok büyük mesafeler kat etti. Hastanemize de son 3-4 ay içerisinde başta Avrupa’dan olmak üzere bir çok ülkeden hastalar gelip şifa buldular. Biz bu segmentteki vizyonumuzu biraz daha ileri taşımak gayretindeyiz. Geçen hafta içerisinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye Vizyon Ödülleri töreninde seçici kurul, Türkiye’nin en iyi genel cerrahi uzmanı ödülünü bize layık gördü. Maryam Hanım, Dünya İş Kadınları Konseyi üyesi ve Arap ülkeleri başta olmak üzere Amerika ve Kanada’da ciddi yatırımları olan bir hanımefendi. Arap dünyasında marka değeri çok yüksek. Arap dünyasından Türkiye’ye yatırımcı olarak gelmek isteyenlere önderlik yapıp, yol gösteriyor. Türkiye’de sağlıktan faydalanmak isteyenlerin ya da hastane partnerliği talebinde olanlara gönüllü danışmanlık yapıyor. İnşallah bu süreçten sonra Orta Doğu’dan sağlık hizmeti almak isteyen insanların Manisa’mıza gelip hastanemizden her konuda sağlık hizmeti almasına vesile olacaktır.Onun dışında hem Manisa’mızı hem de İzmir’imizi Arap ülkelerinden gelecek yatırımcılara örnek olması ve tavsiyelerde bulunmak amacıyla da analizlerini yapmaya geldi” dedi.


Manisa’da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu aktaran Arap-Türk İş Kadınları Konseyi Başkanı Maryam Ebrahim Mohammed Saif, asıl amaçlarının Orta Doğu’dan Manisa ve İzmir’e sağlık alanında yatırımlar getirmek olduğunu söyledi. Saif, “Yakın zamanda burada Arap-Türk işbirliğinin yapılacağına inanıyorum. Bunu yapmamak için bir engelimiz yok. Gezdik ve gördük. Her şey çok başarılı ve düzenli. Yatırıma müsait bir ortamınız var. Bizim konseyimiz 11 Arap ülkesinde temsil ofisleri var. Onlarla bağlantılarımızı kuracağız. Çok yakın zamanda burada ses getirecek bir iş yapacağımıza inanıyorum. Bizim çalışmalarımız sadece Manisa ve İzmir’i değil. Bütün Türkiye’yi kapsıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:33
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