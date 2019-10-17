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Manipülasyoncular boş durmuyor! 'Filistinli cesur kız'ı kullandılar

Barış Pınarı Harekatı aleyhinde sosyal medyada yürütülen karalama kampanyasında son olarak İsrail işgaline karşı Filistin direnişinin sembolü haline gelen "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin görüntüleri kullanıldı.

17 Ekim 2019 Perşembe 11:40
Manipülasyoncular boş durmuyor! 'Filistinli cesur kız'ı kullandılar

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle YPG/PKK terör örgütü yandaşlarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilen görüntüleri manipüle etme çabası Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Temimi'nin sembolleştiği görüntüleriyle sürdü.

Ağabeyi 2012'de gözaltına alındığında Temimi'nin İsrail askerlerine karşı gösterdiği direnişin görüntülerini kullanan bir hesap, videodaki İsrail askerinin üzerine Türk bayrağı yerleştirerek, algı oluşturmaya çabaladı.

Temimi, İsrail askerlerine karşı gösterdiği cesur tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed et-Temimi, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmişti.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:40
  1. İstanbul
  2. Ahed et-Temimi
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Barış Pınarı Harekatı

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  • ahmetahmet18 dk önce
    siyonistler bu cesur kizdan hala korkuyor, bu crsur goruntunun acisini hala yasiyor olmali ki TASERON TEROR ORGUTLERININ YALAN PROPAGANDASINDA KULLANIYORLAR....ZAVALLI kaatil siyonistler, orfadogudaki her cinayet -isgal-teror-boluculuk faaliyetinin GIZLI-ACIK FAILI SIYONIST ISRAIL VE ABD/INGILTERE/RUSYA/ALMANYA/FRANSA/SUUD-BAE-misir Vs kuklalaridir!

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