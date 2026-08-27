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Gündem Manifest’in kurucusu Tolga Akış kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Tolga Akış neden gözaltına alındı?
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Manifest’in kurucusu Tolga Akış kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Tolga Akış neden gözaltına alındı?

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Manifest’in kurucusu Tolga Akış kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Tolga Akış neden gözaltına alındı?

Müstehcen sahne gösterileriyle tartışmaların odağına gelen Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın gözaltına alınmasının ardından hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Tolga Akış kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve Manifest grubuyla bağlantısı ne? İşte dijital medya ve müzik sektöründe uzun süredir faaliyet gösteren Akış hakkında bilinenler...

Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gelişmenin ardından internette “Tolga Akış kimdir?”, “Tolga Akış nereli?” ve “Tolga Akış kaç yaşında?” sorularına yönelik aramalar arttı.

Dijital medya, reklam ve müzik sektöründe faaliyet gösteren Akış, aynı zamanda Hypers New Media'nın kurucusu olarak biliniyor.

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Tolga Akış, 1984 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Akış, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Medya sektörüne genç yaşlarda adım atan Akış'ın kariyerinin ilk döneminde televizyon prodüksiyonu alanında çalıştığı, 2005-2006 yıllarında düzenlenen Rock'n Coke Festivali'nde de görev aldığı belirtiliyor.

Manifest kurucusu Tolga Akış kimdir, neden gözaltında?

Çeşitli ajanslarda çalıştıktan sonra kendi şirketini kuran Akış, özellikle dijital medya, reklam, içerik üretimi ve müzik projelerine yöneldi.

TOLGA AKIŞ NERELİ?

Tolga Akış'ın 1984 yılında Bursa'da doğduğu biliniyor. Akış'ın ailesinin memleketine ilişkin doğrulanmış açık bir bilgi bulunmadığından, “aslen Bursalı” olduğuna ilişkin kesin bir ifade kullanmak mümkün değil.

Üniversite eğitimi için İstanbul'a taşınan Akış, kariyerinin önemli bölümünü de İstanbul'da sürdürdü.

TOLGA AKIŞ KAÇ YAŞINDA?

1984 doğumlu olan Tolga Akış, 2026 yılı itibarıyla 41-42 yaşlarındadır.

TOLGA AKIŞ NE İŞ YAPIYOR?

Tolga Akış, yeni medya şirketi Hypers'ın kurucusu ve kreatif direktörü olarak görev yapıyor.

Şirket; dijital pazarlama, içerik üretimi, sosyal medya, etkinlik, influencer çalışmaları ve müzik projeleri gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor.

Manifest kurucusu Tolga Akış kimdir, neden gözaltında?

MANİFEST GRUBUNU NASIL KURDU?

Kamuoyunda sık sık tepki çeken Manifest isimli grubun temelleri Hypers tarafından hazırlanan “Big5 Türkiye” projesiyle atıldı. YouTube üzerinden yayınlanan yarışma formatındaki projede genç kadınlardan oluşacak yeni bir müzik grubunun üyeleri belirlendi.

Sürecin sonunda Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan 6 kişilik Manifest grubu kuruldu.

Tolga Akış ise projenin oluşturulmasında ve grubun yönetiminde öne çıkan isimlerden biri oldu.

TOLGA AKIŞ KARISI KİM?

Akış, 2025 yılında sosyal medya içerik üreticisi Gizem Kaya ile evlendi.

TOLGA AKIŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Tolga Akış, 27 Ağustos 2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Akış hakkında “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.

Müstehcenlik, uyuşturucu ve kara para… Manifest’in kurucusu Tolga Akış gözaltında
Müstehcenlik, uyuşturucu ve kara para… Manifest’in kurucusu Tolga Akış gözaltında

Gündem

Müstehcenlik, uyuşturucu ve kara para… Manifest’in kurucusu Tolga Akış gözaltında

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