Manifest isimli ahlaksız müzik grubuna hapis cezası verildi
Sahnede yaptıkları türlü rezilliklerle Müslüman Türk toplumundan büyük tepki gören Manifest isimli ahlaksız müzik grubuna İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, grup üyeleri hakkında ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.
Manifest isimli ahlaksız müzik grubunun cezası belli oldu. Haklarında "hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilen Manifest müzik grubu üyelerine hapis cezası verildi.
İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, grup üyeleri hakkında ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Öte yandan 7 isim hakkındaki “yurtdışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol kararı kaldırıldı.