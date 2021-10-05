Mangocu Tanal provokasyonla mesaiye başladı

Pandemi döneminde kayıplara karışan CHP’li Mahmut Tanal yine sahalara döndü. Emine Erdoğan üzerinden yeni bir algıya soyunan Tanal’ın provokasyonu elinde patladı. Tanal, 6 yıl önceki haberi yeniymiş gibi çarpıtarak sundu. Emine Erdoğan’ın Türk vatandaşlarına ‘mangoyu kurutarak yiyin’ önerisi yaptığını söyleyen Tanal, “60 yaşındayım. Öğrenciler barınacak yurt bulamıyor. Birileri mango kurutmayı öneriyor” dedi.

CHP’nin provokasyon ve algı operasyonları ile ünlü milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medyada yine bir yalan haberle gündem olmayı başardı. Cumhurbaşkanı’nın eşi, Emine Erdoğan’ın yıllar önce yayınlanan bir haberini yeniymiş gibi paylaşan Tanal, “60 yaşındayım. Mango nasıl bir yiyecektir. Nasıl yenilir. Bugüne kadar daha yemedim” dedi. Konuyu yurtlarla bağdaştırmaya çabalayan Tanal, “Öğrenciler barınacak yurt bulamıyor. Birileri mango kurutmayı öneriyor” ifadelerini kullandı.

Pes dedirten çarpıtma

Tanal’ın paylaşımının ardından habere ilişkin kupür sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Ancak, gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Yeni Şafak gazetesinde 2015 yılında yayımlanan bir haber Twitter’da paylaştı. Söz konusu haberde 2015 yılında Emine Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladığı Mali Cumhurbaşkanı’nın eşi Keita ile gerçekleştirdiği bir sohbetten bahsediliyor. Sözün Mali’de bol yetişen mango meyvesine gelmesi üzerine konuk first lady Keita, en güzel mangoların kendi memleketlerinde yetiştiğini ancak bu meyvelerin çok kolay bozulmasından dolayı ihracatını zor yaptıklarını anlatıyor. Bunun üzerine ise Emine Erdoğan Türk mutfağında fazla meyvelerin kurutularak saklandığı bilgisini paylaştığı Keita’ya mango kurusu yaparak ihracatı artırmalarını öneriyor. Ancak, bu öneri sosyal medyada sanki Türk vatandaşlarına yapılmış gibi öne çıkarıldı.