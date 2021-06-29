Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de alışkanlıkları değiştirdi. Salgında bulaş zincirinin kırılması için pek çok alanda kısıtlamalara gidildi. Mangal, piknik yasaklarının durumu ise sıcak havalar sebebiyle daha çok araştırılmaya başladı. Peki, mangal yakmak yasak mı? Piknik alanlarında mangal yasağı var mı?

Mangal yasağı bitti mi? Mangal yakmak piknik yakmak yasak mı?

Salgın sebebiyle bir yılı aşkın süredir ülkemizde tedbirler uygulanıyor. Vakalar arttığı dönemlerde tedbirler sıkılaştırılırken vaka sayısı azalınca kısıtlamalar gevşetiliyor. 1 Temmuz itibariyle pek çok kısıtlama kaldırılacak. 1 Temmuz kademeli normalleşme genelgesinde pikniklerle ilgili yer alan ifadeler şöyle:

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili genelgelerimizle getirilen ilave kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacaktır.