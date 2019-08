Mangal nasıl yakılır? Mangal yakmanın kolay yolu Mangal yakmanın püf noktaları

Mangal yakmak için rüzgarsız bir gün tercih edilmelidir ki, ızgaradan gelecek duman hem sizi yahut da misafirlerinizi rahatsız etmesin. Mangal ile de sofra arasında 3 ile 5 metrelik bir mesafenin korunmasına özen gösterilmelidir.

Mangal kömürün rengi gitmeden yani iyice kırmızıya dönmeden etler ızgaranın üzerine asla konulmamalıdır.

Mangala koyacağınız et ne çok yağlı ne de yağsız olmalıdır. Aşırı yağlı et zehirlenmeye sebep olurken, hiç yağı olmayan et de kurur.

Etin ızgaraya yapışmasını istemiyorsanız büyük bir baş soğanı ikiye kesin ve suyunu ızgaranın tellerine sürün. Ete hoş bir koku kazandırmak istiyorsanız limon kabuğunu et pişmeden birkaç dakika önce ateşe atın.

Mangalınızı uzun bir süre kullanmak istiyorsanız, pişirme işlemi bittikten sonra suyla söndürmeyin. Kontrollü bir şekilde soğumasını bekleyin.