Manevra yapan kamyonetin altında kalan çocuk öldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde manevra yapan kamyonetin altında kalan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediyede çalışan Fatih Y., plakası öğrenilemeyen kamyonetle sahadaki temizlik çalışmalarını denetlemeye başladı. Bir işçinin yanında duran Fatih Y. bir süre sonra tekrar kamyonete binerek hareket etti. Bu sırada aracın sarsıldığını gören Fatih Y. bir çocuğun kamyonetin altında kalarak yaralandığını fark etti. Araçtan inen Fatih Y. ile temizlik görevlisi Uğur D. çocuğun yaralandığını görünce durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, çocuğun yakınlarının ellerindeki sopalarla olay yerine geldiğini gören Fatih Y., kendisine saldıracaklarını düşünerek olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra yol kenarında denetim yapan polis ekiplerini gören Fatih Y., teslim olarak durumu anlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuğun olayı haber alan yakınları olay yerinde toplandı. Polis ekipleri vatandaşları sakinleştirerek bölgeden uzaklaştırdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatih Y.’nin ifadeleri ortaya çıktı. Fatih Y.’nin ifadesinde çocuğu görmediğini belirterek, “Aracın aynalarından etrafı kontrol ettiğimde sağ tarafta kaldırım üzerine çekilmiş servis araçları dışında başka bir şey görmedim. Sonra aracı birinci vitese takıp hareket ettim. Bu esnada sağ arka tekerin bir cismin üzerinden geçtiğini fark ettim. Aracı istop edip bu cismin ne olduğunu kontrol etmek için araçtan indim. Arka sağ tekerleğin oraya baktığımda yaşı küçük erkek çocuğun ağzından kan gelir vaziyette yerde yattığını gördüm ve hemen telefonumdan 112 ekiplerini aradım. Daha sonra bu olayı gören 60-70 kişilik kişinin ellerinde sopa, kazma, küreklerle üzerime doğru geldiklerini gördüm. Uğur bana dönüp bağırarak, ‘Çavuşum buradan git bunlar seni öldürürler’ dedi. Ben de bunun üzerine olayın verdiği şokun etkisiyle bahse konu araca binerek buradan uzaklaştım. Akse sapağında bulunan polis ekiplerinin yanına gittim polislere olayı anlattım ve polisler bana burada beklememi söylediler” dediği öğrenildi.