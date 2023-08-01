Mane'den 40 milyon euroluk imza

Al-Nassr, 31 yaşındaki yıldız için Alman devine 30 milyon euro bonservis ödeyecek.

4 yıllık sözleşmeye imza atan Senegalli forvet, senelik 40 milyon euro kazanacak.

Metz, Salzburg, Southampton ve Liverpool formaları giyen Mane, geçen yıl 32 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Futbola büyük yatırım yapılan ve birçok yıldız ismin transfer edildiği Suudi Arabistan'da iddialı bir takım kuran Al Nassr'ın kadrosunda; Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic, Alex Telles, Seko Fofana, David Ospina ve Anderson Talisca gibi isimler bulunuyor.