Mane çıldırdı! Salah pas atmayınca...

Liverpool'un yıldızlarından Sadio Mane, oyundan alınırken birkaç dakika önce kendisine pas atmayan Mohamed Salah'a öfkesini belli etti.

Kenara çok sinirli bir şekilde gelen Senegalli yıldızı teknik direktör Jürgen Klopp ve takım arkadaşları da sakinleştiremedi.

Maçtan sonda Klopp, Mane'nin duygusal biri olduğunu ve tepkilerini gizleyemediğini dile getirerek, "Büyük bir olay değil, soyunma odasında bunu halledip yolumuza bakarız" diye konuştu.