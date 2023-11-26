Mandalinayı yedikten sonra kabuklarını çöpe atmayın! İşte yapabileceğiniz 6 şey
Mandalina, hem yiyebileceğiniz hem de kabuklarını değerlendirebileceğiniz bir meyve. Gelin mandalina kabuklarıyla neler yapabileceğimize bakalım...
İşte, mandalinayı yemek dışında yapabileceğiniz 6 yöntem:
1. Kokulu Mumlar Yapmak
Mandalina kabukları, hoş bir koku oluşturmak için harika bir tercih. Mandalina kabuklarını kurutun ve mum yapımında kullanın. Ve bu doğal koku tüm eve yayılsın.
2. Kozmetik Ürünlerinde Kullanmak
Mandalina, cilt bakımı için harika bir fikir. Kabuklarını rendeledikten sonra cilt temizleme maskenize veya vücut yağınıza ekleyin. Mandalinanın antioksidan özellikleri cildinizin genç, sağlıklı ve dinç olmasını sağlar.
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3. Kokulu Şekerler Yapmak
Mandalina, tatlı bir aroma vermek için de kullanılabilir. Kabukları kurutup beyaz şekerle karıştırın. Bu şekeri kullanarak çayınızı veya kahvenizi tatlandırabilirsiniz.
4. Potpuri Yapmak
Mandalina kabuklarını kurutun ve ardından başka hoş kokulu bitkilerle bir araya getirin. Bu karışımı bir kavanoza koyarak odanızda veya gardırobunuzda hoş bir koku yaratın.
5. Smoothie'ye Eklemek
Mandalina, vitamin ve mineral açısından zengin bir meyvedir. Smoothie'lerinize mandalina ekleyerek günlük besin ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ayrıca, smoothie'lerinize tatlı bir aroma katarak daha lezzetli hale getirebilirsiniz.
6. Çay Yapmak
Mandalina kabuklarıyla mandalina çayı da yapabilirsiniz. Kabukları kaynar suya ekleyin ve demleyin. Lezzetli ve ferahlatıcı bir çay içeceksiniz.