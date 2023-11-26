Mandalinayı yedikten sonra kabuklarını çöpe atmayın! İşte yapabileceğiniz 6 şey

İşte, mandalinayı yemek dışında yapabileceğiniz 6 yöntem:

1. Kokulu Mumlar Yapmak

Mandalina kabukları, hoş bir koku oluşturmak için harika bir tercih. Mandalina kabuklarını kurutun ve mum yapımında kullanın. Ve bu doğal koku tüm eve yayılsın.

2. Kozmetik Ürünlerinde Kullanmak

Mandalina, cilt bakımı için harika bir fikir. Kabuklarını rendeledikten sonra cilt temizleme maskenize veya vücut yağınıza ekleyin. Mandalinanın antioksidan özellikleri cildinizin genç, sağlıklı ve dinç olmasını sağlar.

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3. Kokulu Şekerler Yapmak

Mandalina, tatlı bir aroma vermek için de kullanılabilir. Kabukları kurutup beyaz şekerle karıştırın. Bu şekeri kullanarak çayınızı veya kahvenizi tatlandırabilirsiniz.